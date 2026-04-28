28 Nisan 2026 Salı / 12 Zilkade 1447
Güncel

Çorlu'da korkunç kaza! 25 metre takla attı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeyken hareket eden bir araçla çarpışan SUV, yaklaşık 25 metre boyunca takla attı. Feci kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

İHA28 Nisan 2026 Salı 09:31 - Güncelleme:
Çorlu'da korkunç kaza! 25 metre takla attı
Kaza, Önerler Mahallesi Ziya Gökalp Bulvarı üzerinde meydana geldi. Park halindeyken seyir haline geçen C.U. idaresindeki otomobil ile aynı yönde seyreden E.G. yönetimindeki SUV araç çarpıştı.

Çarpışma sonrası kontrolden çıkan SUV araç, 25 metre boyunca defalarca takla atarak orta refüje savruldu.

Feci kaza sonrası SUV araç hurdaya dönerken, sürücüler dahil 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

