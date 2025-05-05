İSTANBUL 26°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2025 Pazartesi / 8 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,5953
  • EURO
    43,7511
  • ALTIN
    4045.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çorlu'da yardım çığlıkları! Başıboş sokak köpeği kadının bacaklarına saldırdı
Güncel

Çorlu'da yardım çığlıkları! Başıboş sokak köpeği kadının bacaklarına saldırdı

Tekirdağ Çorlu'da 47 yaşındaki kadın, yolda yürürken bir anda karşısına çıkan başıboş köpek saldırısına uğradı. Tedavi altına alınan kadın, köpek saldırısına ilişkin şikayetçi olacağını söyledi.

IHA5 Mayıs 2025 Pazartesi 09:38 - Güncelleme:
Çorlu'da yardım çığlıkları! Başıboş sokak köpeği kadının bacaklarına saldırdı
ABONE OL

Olay, gündüz saatlerinde Cemaliye Mahallesi Hastane Çeşme Sokak üzeri Tarihi Çorlu Evi önünde meydana geldi. Yolda yürüyen Zekiye A., başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı.

YERDE ACI İÇİNDE YARDIM İSTEDİ

Köpeğin, bacağından ısırması sonucu yaralanan Zekiye A. çevredeki vatandaşlardan acı içinde yardım istedi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi yaptı.

YARALI KADIN ŞİKAYETÇİ OLACAK

Zekiye A. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Zekiye A. köpek saldırısı ile ilgili şikayetçi olacağını söyledi.

  • köpek saldırısı
  • tedavi
  • başıboş köpek

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.