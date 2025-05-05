Çorlu'da yardım çığlıkları! Başıboş sokak köpeği kadının bacaklarına saldırdı

Olay, gündüz saatlerinde Cemaliye Mahallesi Hastane Çeşme Sokak üzeri Tarihi Çorlu Evi önünde meydana geldi. Yolda yürüyen Zekiye A., başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı.YERDE ACI İÇİNDE YARDIM İSTEDİ
Köpeğin, bacağından ısırması sonucu yaralanan Zekiye A. çevredeki vatandaşlardan acı içinde yardım istedi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi yaptı.YARALI KADIN ŞİKAYETÇİ OLACAK
Zekiye A. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Zekiye A. köpek saldırısı ile ilgili şikayetçi olacağını söyledi.