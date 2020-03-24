24 Mart 2020 Salı 17:41 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 17:41

Corona virüsü aşısı bulundu mu? Corona virüsü aşısında son dakika gelişmesi var mı? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsü hızla can almaya devam ediyor. Corona virüsü ile mücadele için çalışmalar süratla devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Aşı Enstitüsü'nün (corona virüsü) Covid-19'a karşı aşı geliştirilmesi için harekete geçtiğini belirtti.

CORONA VİRÜSÜ AŞISI BULUNDU MU?



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli üretim corona virüsü aşısı ile ilgili yaptığı açıklamada; Sağlık Bakanlığı Aşı Enstitüsü'nün (corona virüsü) Covid-19'a karşı aşı geliştirilmesi için harekete geçtiğini belirtti.

COVID-19 NEDİR?

Koronavirusler (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir.

Hızlı PSR kiti nedir? Hızlı PSR kiti özellikleri nelerdir?

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 400 bine yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bini geçti.

En çok can kaybının yaşandığı İtalya'da bugün diğer günlere oranla ölü sayısında düşüş yaşandı. İtalya'da ölenlerin sayısı son 24 saatte 601 artarak 6 bin 77'ye yükseldi.

Dünyada salgının "merkez üssü" olarak nitelendirilen Çin, ABD'ye Kovid-19 ile mücadele ederken diğer ülkeleri suçlamama ve "salgını siyasallaştırmama" çağrısında bulundu.

CORONA VİRÜSÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

İlk kez Aralık ayında görülen ve '2019-nCoV' olarak adlandırılan virüs, koronavirüs ya da corona virüsü adıyla biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs kaynaklı hastalığa Covid-19 adını verdiklerini açıkladı.

Örgüt Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Bu hastalığın artık bir adı var" dedi ve Covid-19'un 'korona'nın co'su, virüs'ün vi'si ve hastalık kelimesinin İngilizcesi 'disease' sözcüğünün d'sinden türetildiğini söyledi.

CORONA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNULUR?

Bireysel düzlemde Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyeleri şu şekilde:

a. Grip, nezle, zatürre vb. hastalığı olan kişilerle yakın temastan kaçınılmalı

b. Özellikle hasta insanlara temas sonrasında eller sık sık yıkanmalı

c. Kırsal alanlarda yabani hayvanlarla temastan ve ölü hayvan cesetleriyle temastan kaçınılmalı

d. Öksürürken ve hapşururken ağız ve burnu kapatacak şekilde dirseğimizin iç kısmını kullanılmalı, eğer eller kullanıldı ise yıkanmalı

e. Hastanelerde enfeksiyondan korunma yöntemleri özenle uygulanmalı.

f. Et ürünleri ve yumurtalar iyi pişirilerek yenmeli

g. Canlı hayvan pazarları veya petlerde el hijyeni ve solunum hijyenine dikkat edilmeli.

h. Ellerin göz ağız ve buruna teması en aza indirilmeli.

i. Hasta hayvanların temas ettiği eşyalara temastan kaçınılmalı

j. Uzakdoğuda olan vatandaşlarımız pastörize olmamış süt, et ve et ürünlerini tüketmemeli.

k. Sağlık çalışanları bakanlığın ve Dünya Sağlık Örgütü’nün sunduğu kalite standartlarına uygun tıbbi malzemeler kullanmalı. Hastanelerde şüpheli kişilerden alınan numunelerin taşınmasında kesinlikle hastanenin pnömatik tüp sistemleri kullanılmamalı, numuneler elden teslim edilmeli.