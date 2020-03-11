Corona virüsü belirtileri nelerdir? Corona virüsünden nasıl korunulur? Sağlık Bakanlığı açıkladı!

11 Mart 2020 Çarşamba 10:16 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 10:16

Corona virüsü belirtileri nelerdir? Corona virüsünden nasıl korunulur? sorularının yanıtları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günün ilk saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs şüphesi olan bir kişinin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Erkek hastanın genel durumunun iyi olduğunu dile getiren Koca, bu kişinin Avrupa'dan döndüğünü belirterek "Yurt dışına zorunlu olmadıkça çıkmayın" şeklinde uyarı da bulundu. Corona virüsüne dair tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hastalığın belirtileri basit bir soğuk algınlığından zatürreye kadar uzanan geniş bir yelpazede dağılıyor. Sık rastlanan en önemli belirtileri ise yüksek ateş, balgamlı öksürük, nefes darlığı. Belirtisini gördüğümüzde doğrudan hastalığı tanıyabileceğimiz spesifik bir belirtisi yok.

CORONA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNULUR?

Bireysel düzlemde Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyeleri şu şekilde:

a. Grip, nezle, zatürre vb. hastalığı olan kişilerle yakın temastan kaçınılmalı

b. Özellikle hasta insanlara temas sonrasında eller sık sık yıkanmalı

c. Kırsal alanlarda yabani hayvanlarla temastan ve ölü hayvan cesetleriyle temastan kaçınılmalı

d. Öksürürken ve hapşururken ağız ve burnu kapatacak şekilde dirseğimizin iç kısmını kullanılmalı, eğer eller kullanıldı ise yıkanmalı

e. Hastanelerde enfeksiyondan korunma yöntemleri özenle uygulanmalı.

f. Et ürünleri ve yumurtalar iyi pişirilerek yenmeli

g. Canlı hayvan pazarları veya petlerde el hijyeni ve solunum hijyenine dikkat edilmeli.

h. Ellerin göz ağız ve buruna teması en aza indirilmeli.

i. Hasta hayvanların temas ettiği eşyalara temastan kaçınılmalı

j. Uzakdoğuda olan vatandaşlarımız pastörize olmamış süt, et ve et ürünlerini tüketmemeli.

k. Sağlık çalışanları bakanlığın ve Dünya Sağlık Örgütü’nün sunduğu kalite standartlarına uygun tıbbi malzemeler kullanmalı. Hastanelerde şüpheli kişilerden alınan numunelerin taşınmasında kesinlikle hastanenin pnömatik tüp sistemleri kullanılmamalı, numuneler elden teslim edilmeli.

SAĞLIK BAKANLIĞI EVDE YAPMAMIZ GEREKENLERİ AÇIKLADI

TÜRKİYE'DE YURT DIŞI DÖNÜŞLERİ İÇİN '14 GÜN KURALI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pazar akşamı yaptığı açıklamada da, koronavirüs için alınan tedbirler kapsamında, yurt dışından son 14 gün içinde Türkiye'ye dönenlerin, ilk 14 günlerini evlerinde geçirmeleri gerektiğini söylemişti.