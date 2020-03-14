Corona virüsü danışma hattı var mı? SABİM corona virüsü danışma hattı nedir?

14 Mart 2020 Cumartesi 10:56 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 10:56

Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı 5'e yükseldi. Türkiye dahil 120'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Türkiye'de corona virüsüne karşı ciddi tedbir ve önlemler alınmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığının yaptığı çalışmalardan biri de corona virüsü danışma hattı olarak karşımıza çıkıyor. SABİM corona virüsü danışma hattı nedir? sorusunun yantıı tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte tüm merak edilenler..

CORONA VİRÜSÜ DANIŞMA HATTI VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sabim Korona Danışma Hattı oluşturacaklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşımızın herhangi bir hastalık bulgusu olduğunda kolay arayabileceği 'Alo 184 Sabim Danışma Hattı'nı da korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz. Bunu Sabim Korona Danışma Hattı şeklinde kurmaya başladık. Bununla ilgili Bilim Kurulundan hocalarımız algoritmayı geliştirmiş oldular. Bu süreçte arandığında ateş ve öksürük bulgusunun olup olmadığı, yaş durumu, nefes darlığı gibi şikayetlerle geliştirilen bir algoritma var. Dolayısıyla vatandaşımız herhangi en ufak bir tereddüt anında 'Acaba korona virüs enfeksiyonu taşıyor muyum veya bu enfeksiyon koronavirüs mü' diye kaygılandığı dönemde hemen sağlık kuruluşlarına başvurmamalı. Bu dönemde bu başvurunun, enfeksiyonun yayılma durumunu da oluşturacağını bilelim."

Koca, bu dönemde vatandaşın rahatlıkla bu hattı arayıp yapması gerekenleri veya sağlık kuruluşuna müracaat edip etmemesi gerektiğini danışılabileceğini belirterek, "Bu, özellikle hekim arkadaşlarımızın sorumluluğunda ve tepede de Bilim Kurulundan arkadaşlarımızın algoritmayı geliştirerek takip ettiği birinci elden yönlendirmeyi yapan bir danışma hattı. Önümüzdeki bir, iki gün içinde muhtemelen en geç pazar günü devreye girmiş olur. Bu konuyla ilgili çalışıyoruz." dedi.

CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.

CORONA VİRÜSÜ TANISI NASIL KONUR?

Yeni Koronavirüs tanısı için gerekli moleküler testler ülkemizde mevcuttur. Tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılmaktadır.

CORONA VİRÜSÜNDEN KORUNMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;

- El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

- Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

- Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

- Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalıdır.

- Bugün için ülkemizde sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yoktur. Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması önerilmektedir.