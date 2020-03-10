Corona virüsü İstanbul'da var mı? Koronavirüs hangi ülkelerde görüldü? İşte corona virüs belirtileri

10 Mart 2020 Salı 15:34 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 15:34

Corona virüsü İstanbul'da var mı? Corona virüs hangi ülkelerde görüldü? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler hakkında TBMM’de Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Bu salgının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Türkiye'de tespit edilen bir vaka olmadığını net söylüyoruz. Ama ülkeye giriş için anormal bir risk taşıyor." ifadelerini kullandı. Bu açıklamaların ardından corona virüsüne dair araştırmalar da hız kazandı. İşte tüm merak edilenler..

CORONA VİRÜSÜ İSTANBUL'DA VAR MI?

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Bu salgının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Türkiye'de tespit edilen bir vaka olmadığını net söylüyoruz. Ama ülkeye giriş için anormal bir risk taşıyor." ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını, dünyanın her yerinde görülmeye ve can almaya başladı. Çin anakarasında görülen koronavirüs vaka sayısı 80 bin 756, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 136, tedavisi tamamlanarak taburcu edilen kişi sayısı ise 58 bin 593 olarak açıklandı.

AFRİKA KITASI

• Burkina Faso'da koronavirüs vaka sayısı 1 olarak açıklandı.

• Cezayir’de 20 kişide koronavirüs tespit edildi. Bunlardan birinin, 61 yaşındaki bir İtalya vatandaşı olduğu bildirildi.

• Fas'ta 2 kişide koronavirüse rastlandığı belirtildi.

• Güney Afrika'da koronavirüs bulaşan kişi sayısı 7 olarak açıklandı.

• Kamerun’da 2 kişide koronavirüs görüldü.

• Mısır’da 59 kişide koronavirüs olduğu açıklandı. Ülkede koronavirüsten hayatını kaybeden kişi sayısı 1, taburcu edilen kişi sayısı ise 12 olarak açıklandı.

• Nepal'de bir kişinin koronavirüse yakalandığı, daha sonra tedavi edilerek taburcu edildiği kaydedildi.

• Nijerya'da 2 kişide koronavirüs vakası tespit edildi.

• Senegal'de koronavirüse yakalanan kişi sayısı 4 olarak açıklandı. Bir kişi ise taburcu edildi.

• Togo'da 1 kişide koronavirüs görüldü.

• Tunus'ta koronavirüs vakası 5 olarak açıklandı.

ASYA KITASI

• Afganistan’da 4 koronavirüs vakası görüldüğü kaydedildi.

• Azerbaycan’da 9 kişide koronavirüs vakası tespit edildi.

• Bahreyn’de koronavirüs olduğu resmen açıklanan kişi sayısının 109'a yükseldiği, tedavisi tamamlananların sayısının ise 22 olduğu belirtildi.

• Bangladeş'te 3 kişide koronavirüs görüldü. Koronavirüsün tespit edilen 3 kişiden 2'sinin yakın zamanda İtalya'dan döndüğü, üçüncü hastanın İtalya'dan dönen vatandaşlar ile temas kurduktan sonra virüse yakalandığı bildirildi.

• Birleşik Arap Emirlikleri’nde 59 kişide koronavirüs olduğu tespit edilirken, tedavisi tamamlanarak taburcu edilen kişi sayısı ise 7 olarak açıklandı. Öte yandan ülkeden İran’a yapılacak uçuşların her iki yönde askıya alındığı, fakat Tahran’ın istisna olarak tutulduğu bildirildi.

• Brunei’de koronavirüs vaka sayısı 1 olarak açıklandı. Ülkede 158 kişinin kendi kendisini karantinaya aldığı açıklanırken, ülkenin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen dört farklı noktanın ihtiyaç halinde her an geçici karantina bölgesine dönüştürülebileceği kaydedildi.

• Butan'da koronavirüs bulaşan kişi sayısı 1 olarak açıklandı.

• Endonezya’da 19 kişide koronavirüs olduğu öğrenildi. Bu kişilerin, uzun süre karantina altında tutulan Diamond Princess gemisinin mürettebatı içerisinde yer aldığı aktarıldı. Diamond Princess gemisindeki 74 Endonezyalının tahliye edildiği bildirildi.

• Ermenistan'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 1 olarak açıklandı.

• Filipinler’de 33 kişide koronavirüs vakası görülürken, bunlardan 2'inin tedavisinin tamamlandığı, 1'inin ise hayatını kaybettiği açıklandı. Filipinler, Çin dışında koronavirüse bağlı ölümün yaşandığı ilk ülke oldu.

• Filistin'de 25 kişide koronavirüs tespit edildi.

• Güney Kore’de koronavirüs görülen kişi sayısı 7 bin 513'e ulaşırken, ölü sayısı 54, tedavisi tamamlanan kişi sayısı ise 247 olarak açıklandı. Öte yandan, Güney Koreli 18 askere de koronavirüs bulaştığı ve ABD ile Güney Kore’nin ortak askeri tatbikatlarının askıya alındığı kaydedildi.

• Gürcistan'da 15 kişide koronavirüs bulunduğu bildirildi.

• Hindistan’da 56 koronavirüs vakası tespit edilirken, tedavisi tamamlanarak taburcu edilen kişi sayısı ise 4 olarak açıklandı.

• Hong Kong'da koronavirüs bulaşan kişi sayısının 115, hayatını kaybedenlerin sayısının 3, tedavisi tamamlanan kişi sayısının ise 60 olduğu bildirildi.

• Irak’ta toplam 71 kişide koronavirüs bulunduğu bildirildi. Ülkede koronavirüs nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise taburcu edildi.

Öte yandan Irak'ın Süleymaniye kentinde ikinci bir duyuruya kadar cemaatle namaz kılmak yasaklandı.

• İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e çıktı. Tedavisi tamamlanan kişi sayısı ise 2 bin 394 olarak açıklandı. Öte yandan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, koronavirüsün ülkenin bütün eyaletlerine yayıldığını bildirdi. İran'da okullar ve üniversiteler 20 Mart'a kadar tatil edildi.

İran Meclisi Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan'ın da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı. Tahran Milletvekili İlahiyan'ın ardından resmi rakamlara göre İran'da yeni tip koronavirüse yakalanan milletvekili sayısı 24'e çıktı. Tahran Milletvekili Fatma Rehber, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Öte yandan İran Ulusal Kriz Yönetimi Kurum Başkanı İsmail Necar’ın korona virüsüne yakalandığı açıklandı.

• İsrail'de koronavirüs vakası 50'ye yükseldi. Taburcu edilen kişi sayısı ise 4 olarak açıklandı.

• Japonya’da 530 kişide koronavirüs tespit edilirken, 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Öte yandan, tedavisi tamamlanan kişi sayısı ise 101 olarak açıklandı.

• Kamboçya’da 2 kişide koronavirüs tespit edilirken, 1 kişinin ise taburcu edildiği kaydedildi. Öte yandan, Kamboçya hükûmeti vahşi hayvan ticaretini tamamen askıya aldığını açıkladı.

• Katar'da 18 kişide koronavirüs bulunduğu kaydedildi.

• Kuveyt’te tespit edilen koronavirüs vakası 69'a ulaştı, taburcu edilen kişi sayısı ise 1 olarak açıklandı. Ülkeden Irak, Güney Kore, İtalya, Tayland, Singapur, Japonya, Çin ve Hong Kong’a yapılan gemi seferleri durduruldu. Petrol gemilerinin bu yasak kapsamına alınmadığı belirtildi.

• Kuzey Kore’de ordunun kuruluşunun 72’nci yıl dönümüne ilişkin kutlamalar iptal edildi. Ülkede bulunan yabancı uyruklu 380 kişinin 30 gün süreyle karantina altında tutulacağı bildirildi.

• Lübnan’da ilk koronavirüs vakasının, İran’ın Kum kentinden dönen 45 yaşındaki bir kadında görüldüğü bildirildi. Ülkede koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 41'e yükseldi. 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.

• Makau'da 10 kişide koronavirüse rastlandığı, 10 kişinin tedavisinin tamamlandığı bildirildi.

• Maldivler'de 6 kişide koronavirüs görüldü.

• Malezya’da görülen 117 koronavirüs vakasında 24 kişinin tedavisinin tamamlanarak hastaneden taburcu edildiği kaydedildi.

• Moğolistan'da görülen koronavirüs vaka sayısı 1 olarak açıklandı.

• Nepal’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü, virüs taşıyıcısının ise Şangay’dan geldiği belirtildi. Söz konusu kişinin tedavisinin tamamlandığı açıklandı.

• Pakistan'da 16 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldü. Bir kişi ise taburcu edildi.

• Rusya’da 20 kişide koronavirüs görüldüğü, bunların ikisinin de Çin vatandaşı olduğu ifade edildi. Rusya'da 3 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildikleri kaydedildi.

• Singapur’da koronavirüs görülen kişi sayısı 160’a ulaşırken, 78 kişinin ise tamamen iyileştiği belirtildi.

• Sri Lanka’da bir kişide koronavirüs görüldü. Virüsün, 43 yaşındaki bir Çinlide görüldüğü kaydedildi.

• Suudi Arabistan'a 20 kişide koronavirüs vakasına rastlandı.

• Tayland’da tespit edilen koronavirüs vakası 53, tedavisi tamamlanarak taburcu edilen kişi sayısı ise 33 oldu. Tayland'da hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 olarak açıklandı. Tayland’da tutuklu bulunan bir İngiliz vatandaşı da, kendisine koronavirüs bulaşması nedeniyle sınır dışı edildi.

• Tayvan’da görülen koronavirüs vaka sayısı 47’ye yükselirken, ülkeden Japonya ve Güney Kore’ye yapılacak seyahatlere ilişkin uyarıların seviyesi arttı. Tayvan'da koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden kişi sayısı 1, tedavisi tamamlanarak taburcu edilen kişi sayısı ise 17 olarak açıklandı.

• Umman’da koronavirüs taşıyan 18 kişi olduğu belirtildi. Bunların ikisinin İran’dan geldikleri ve evde karantina altında tutuldukları kaydedildi. 9 kişinin ise tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği kaydedildi.

• Ürdün'de 1 kişide koronavirüs tespit edildi.

• Vietnam’da koronavirüs bulaşan kişi sayısının 31 olduğu açıklanırken, 16 kişinin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği kaydedildi. Öte yandan, Formula 1 yarışının ise daha önce planlandığı gibi Hanoi’de gerçekleştirileceği, koronavirüsten dolayı iptal edilmeyeceği bildirildi.

AVRUPA KITASI

• Almanya’da 1225 kişide koronavirüs görüldüğü ifade edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2, tedavisi tamamlanarak taburcu edilen kişi sayısının ise 18 olduğu kaydedildi.

• Andorra'da 1 kişide koronavirüs olduğu kaydedildi.

• Arnavutluk'ta koronavirüs vaka sayısının 6 olduğu belirtildi.

• Avusturya'da Kovid-19 vaka sayısı 157'ye çıkarken, taburcu edilen kişi sayısı ise 2 olarak açıklandı.

• Belarus'ta 6 kişide koronavirüs bulunduğu, 1 kişinin taburcu edildiği açıklandı.

• Belçika’da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 239, tedavisi tamamlananların sayısı ise 1 olarak açıklandı.

Öte yandan, Belçika'daki AB Ofisi'nde ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği bildirildi.

• Bosna Hersek'te 5 kişide koronavirüs görüldüğü kaydedildi.

• Bulgaristan'da 4 kişide koronavirüs görüldü.

• Cibraltar'da 1 kişide koronavirüse rastlandığı açıklandı.

• Çekya'da 40 kişide koronavirüs bulunduğu kaydedildi.

• Danimarka'da 113 kişide koronavirüs olduğu tespit edildi. Bir kişinin ise tedavisinin tamamlandığı açıklandı.

• Estonya'da 10 kişide koronavirüs olduğu kaydedildi.

• Faroe Adaları'nda 2 kişide koronavirüse rastlandığı bildirildi.

• Finlandiya’da koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 40'a yükseldi. Bunların birinin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği kaydedildi.

• Fransa koronavirüse yakalanan kişi sayısı 1412, hayatını kaybedenlerin sayısı 30, tedavisi tamamlanarak taburcu edilenlerin sayısı ise 12 olarak açıklandı.

• Hırvatistan'da koronavirüs teşhisi koyulan 13 kişi olduğu bildirildi.

• Hollanda'da 321 kişide koronavirüs görüldüğü, 4 kişinin ise hayatını kaybettiği kaydedildi.

• İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 321'e yükseldi. Koronavirüsten 5 kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'de tedavisi tamamlanan kişi sayısı ise 18 olarak açıklandı.

• İrlanda Cumhuriyeti'nde 24 kişide koronavirüse rastlandığı belirtildi.

• İspanya'da da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1235'e çıktı. Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 31'e yükselirken, tedavisi tamamlanan kişi sayısı ise 32 olarak açıklandı.

• İsveç'te görülen toplam vaka sayısı 261'e çıktı. Taburcu edilen kişi sayısı ise 1 olarak açıklandı.





• İsviçre'de 2 kişinin hayatını kaybettiği koronavirüsten etkilenenlerin toplam sayısının 374'e yükseldiği bildirildi. Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen kişi sayısı ise 3 olarak açıklandı.

• İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 463'e yükseldi. Bu sayı ülkede bir gün içinde salgından en çok ölüm vakası olarak kayıtlara geçti. Kovid-19 bulaşanların sayısı 9 bin 172'ye çıktı. Taburcu edilen kişi sayısı ise 724 olarak açıklandı. Ülkede iki hafta önce patlak veren Kovid-19 salgını nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.

• İzlanda'da 65 kişide koronavirüs görüldüğü, 1 kişinin ise taburcu edildiği kaydedildi.

• Kuzey İrlanda'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-10) vakası tespit edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ilk koronavirüs vakasına rastlandı. Bu kişinin Almanya'dan gelen 65 yaşındaki bir kadın turist olduğu açıklandı.

• Kuzey Makedonya'da 4 kişide korovanirüs tespit edildi.

• Letonya'da 8 kişide koronavirüse rastlandığı kaydedildi.

• Lihtenştayn'da 1 koronavirüs vakasına rastlandı.

• Litvanya'da ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği açıklandı.

• Lüksemburg'da 5 kişide koronavirüs vakasının görüldüğü kaydedildi.

• Macaristan'da 9 kişide koronavirüse rastlandı.

• Malta'da 4 kişide koronavirüs görüldü.

• Manş Adaları'nda (Channel Islands) görülen koronavirüs vaka sayısı 1 olarak açıklandı.

• Monaco'da yeni tip koronavirüse yakalanan kişi sayısı 1 olarak açıklandı.

• Norveç'te 227 koronavirüs vakası görüldü. Taburcu edilen kişi sayısı ise 1 olarak açıklandı.

• Polonya'da 17 kişide koronavirüse rastlandı.

• Portekiz'de 39 koronavirüs teşhisi konulan hasta olduğu bildirildi. Ayrıca Portekiz Havayolları TAP, Kovid-19 nedeniyle mart ve nisan aylarında bin uçuşunu iptal ettiğini duyurdu.

• Romanya'da Kovid-19 vaka sayısı 17'ye ulaştı. Taburcu edilen kişi sayısı ise 3 olarak açıklandı.

• San Marino'da 51 kişide koronavirüs bulunduğu, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

• Sırbistan'da 4 kişide koronavirüse rastlandığı açıklandı.

• Slovakya'da 7 kişide koronavirüs görüldü.

• Slovenya'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 25 olarak açıklandı.

• Ukrayna'da 1 kişide koronavirüs tespit edildi.

• Vatikan'da 1 kişide koronavirüs görüldüğü kaydedildi.

• Yunanistan’da 89 kişide koronavirüse rastlandı.

GÜNEY AMERİKA KITASI

• Arjantin'de 17 koronavirüs vakasına rastlandığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

• Brezilya'da koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 30'a yükseldiği kaydedildi.

• Ekvador'da 15 kişide koronavirüs tespit edildi.

• Fransız Ginesi'nde 6 kişide koronavirüs görüldü.

• Kolombiya'da 3 kişide koronavirüse rastlandığı kaydedildi.

• Paraguay'da koronavirüs görülen kişi sayısı 1 olarak açıklandı.

• Peru'da 9 kişinin koronavirüse yakalandığı açıklandı.

• Şili'de 13 kişide koronavirüse rastlandı.

KUZEY AMERİKA KITASI

• ABD’de, 755 kişide koronavirüs görüldüğü kaydedildi. Öte yandan, ABD'de koronavirüsten 26 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği açıklandı.

• Dominik Cumhuriyeti'nde 5 kişide koronavirüs görüldüğü kaydedildi.

• Kanada’da 77 kişide koronavirüs görüldüğü, 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin ise tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiği bildirildi. Koronavirüs salgını konusunda Ontario ve British Columbia bölgelerinin başı çektiği açıklandı.

• Kostarika'da koronavirüs bulaşan kişi sayısı 9 olarak açıklandı.

• Martinik'te 2 kişide koronavirüs görüldü.

• Meksika'da 7 kişide koronavirüs vakası görüldüğü, 1 kişinin taburcu edildiği kaydedildi.

• Panama'da koronavirüs görülen kişi sayısı 1 olarak açıklandı.

• Saint Barthelemy'de 3 kişide koronavirüse rastlandı.

• Saint Martin'de 2 kişide koronavirüs bulunduğu bildirildi.

OKYANUSYA KITASI

• Avustralya hükûmeti, Diamond Princess gemisinden tahliye edilen yolcular da dahil olmak üzere toplamda 91 koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı. Bunların 21'inin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 olarak açıklandı.

Öte yandan, "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde virüse yakalandıktan sonra Avustralya’da tedavi altına alınan 78 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıklandı.

• Yeni Zelanda'da 5 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiği açıklandı.

İŞTE CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ

İştahsızlık ve kilo kaybı

Ateş

Halsizlik ve durgunluk

Karın bölgesinin şişmesi

Görme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk değişimi

Solunum sorunları ve nezle

Denge sorunları

CORONA VİRÜSÜNÜN TEDAVİSİ NASILDIR?

Hastalığın herhangi bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır. Antibiyotikler hastalığa karşı etkisizdir. İstirahat, dengeli beslenmek ve evde kalarak hastalığın yayılmasını engellemek yapılması gerekenlerdir.

CORONA VİRÜSTEN NASIL KORUNABİLİRİZ?

Maske takılması, ellerin sık sık yıkanması, öksürük ve hapşırık durumunda mendil kullanılması, yabancı yüzeylerle temas sonrası ellerin hiçbir şekilde yüze, burna, ağza ve gözlere temas ettirilmemesi gerekiyor.

Hasta kişilerden ve kapalı mekanlardan mümkün olduğunca uzak durulması hem bu virüsün hem de diğer solunum yolu virüslerinin bulaşmaması için etkili bir yöntemdir.

Yeni tip corona virüs, bugüne kadar çoğu Asya’da olmak üzere 10’dan fazla ülke ve bölgede görüldü. Bu vakalar Çin halk cumhuriyetinde bulunmuş olan kişilerdi. Son 2 hafta içerisinde Çin Halk Cumhuriyeti seyahat öyküsü olup, ateş, nefes darlığı veya grip semptomları olan kişilerin hekim kontrolü önerilir.