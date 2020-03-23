Corona virüsü son durum haritası! Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde var?

23 Mart 2020 Pazartesi 13:39 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 13:39

Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde var? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen hastalığa yol açan koronavirüs (corona virüsü), hakkında son dakika gelişmeleri güncel olarak takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son yaptığı açıklamalara göre Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı 1236'ya ölü sayısı ise 30'a yükseldi. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 330 bini aşarken, virüs sebebi ile yaşamını yitirenlerin sayısı ise 14 bini geçti. Corona virüsüne dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

CORONA VİRÜSÜ SON DURUM HARİTASI!



Coronavirus.app haritasında salgının haritası ülke ülke takip edilebiliyor. Abone ol seçeneğine tıklandığında haritadaki tüm değişiklikler kullanıcıya bildirim olarak ulaşabiliyor, haritadaki değişiklikler mail adresine de gönderilebiliyor.

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE HANGİ İLDE VAR?



Bakan Koca Corona Virüs'ün hangi ilde görüldüğü sorusuna 'Dün ifade ettim. İli, bölgeyi, detaylı bilgiler aktarabilirdim. Ama biz şu dönemde vatandaşımıza en doğru bilgiyi vermekle sorumluyuz. Ancak kişisel bu anlamdaki mahremiyete de önem vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Şunu sadece vatandaşımız bilsin. Gereken tüm hassasiyet gösteriliyor. Aile ve temaslı grup dahil olmak üzere. Alınması gereken tedbirlerin alındığına emin olalım. Ben bu kadar söylemek istiyorum.'dedi.

İLK KEZ ARALIK AYINDA GÖRÜLDÜ

İlk kez Aralık ayında görülen ve "2019-nCoV" olarak adlandırılan virüs, Koronavirüs ya da Corona Virüsü adıyla biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 11 Şubat'ta koronavirüs kaynaklı hastalığa Covid-19 adını verdi.

WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19'un "korona"nın co'su, "virüs"ün vi'si ve hastalık kelimesinin İngilizcesi "disease" sözcüğünün d'sinden türetildiğini söyledi.

CORONA VİRÜSÜ ÖZELLİKLERİ NELER?

Hastalardan alınan örneklerin laboratuvarlarda test edilmesi sonucu Çinli yetkililer ve WHO, enfeksiyonun Koronavirüs (Corona Virus) olduğu sonucuna vardı.

Hastalığın, Çin'in 11 milyon nüfuslu kenti Vuhan'daki Huanan deniz ürünleri pazarından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Koronavirüs, büyük bir virüs ailesinin bir alt türü. Ancak yeni virüs dahil sadece yedi tanesi insanlara bulaşabiliyor.

WHO'ya göre yeni virüsün "kuluçka dönemi", yani enfeksiyonun kapıldığı andan belirtilerin görüldüğü zamana kadar olan dönem yaklaşık 14 gün.

Ama bazı araştırmacılar bu sürenin 24 güne kadar çıkabileceğini söylüyor.

Çinli bilim insanları, bazı kişilerin belirtiler görülmeden de enfeksiyonu yaydıkları uyarısında bulunuyor.

CORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Coronavirüs belirti veren bir hastalıktır. “Corona virüs” ya da “Corona virüsü” olarak da geçen coronavirüsün belirtileri şöyle sıralanabilir: Kuru öksürük, ateş, halsizlik, kas eklem ağrısı boğaz ağrısı, burun akıntısı, vücut ağrıları, zatürre, solunum sıkıntısı, nefes darlığı, ishal, bulantı, kusma, iştahsızlık.