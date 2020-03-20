Corona virüsü testi online nasıl yapılır? Corona virüsü testi online sayfası

20 Mart 2020 Cuma 09:37 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 09:37

Türkiye'de corona virüsü önlemleri alınmaya devam ediliyor. Artan vaka sayılarına karşı Sağlık Bakanlığı corona virüsü sebebi ile tedirgin olan vatandaşlar için online corona virüsü testi sayfasını uygulamaya koydu. Yayınlanan 'Corona Bilgilendirme Websitesi'nde “Sonuçlar sadece öneri niteliği taşımaktadır ve nihai bir sonuç/kesinlik içermemektedir, tavsiye niteliğindedir.” Uyarısı yapıldı. Sağlık Bakanı Koca, "Son 24 saatte yapılan 1981 testten 168'i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı." ifadelerini kullandı.Corona virüsüne dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

CORONA VİRÜSÜ TESTİ ONLİNE NASIL YAPILIR?



Sağlık Bakanlığı, corona virüsü mücadelesinde vatandaşların hastalık riskini online sorgulayabilecekleri 'Corona Bilgilendirme Websitesi'nin yayına girdiğini, açıkladı.

CORONA VİRÜSÜ TESTİ ONLİNE SAYFASI



Corona testi için vatandaşların öncelikle sisteme giriş yapması gerekiyor. Giriş sayfasında T.C kimlik no, baba adı, doğum yılı ve telefon numarası isteniyor.

Sistem vatandaşa son 14 gün içerisinde; yurtdışı seyahati, hangi şehirde bulunulduğu, herhangi bir sağlık merkezinde bulunulup bulunulmadığı, solunum yolu hastası biriyle temas olup olmadığı, kronik hastalık geçmişi ve hastalık belirtilerine ilişkin sorular soruyor.

Sistem, aldığı sonuçlara göre vatandaşa bir ön değerlendirme sunuyor. Ön değerlendirmenin yüksek riskli çıkması halinde sistem, bir sağlık tesisinin ziyaret edilmesini öneriyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

İlk kez Aralık ayında görülen ve '2019-nCoV' olarak adlandırılan virüs, koronavirüs ya da corona virüsü adıyla biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs kaynaklı hastalığa Covid-19 adını verdiklerini açıkladı.

Örgüt Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Bu hastalığın artık bir adı var" dedi ve Covid-19'un 'korona'nın co'su, virüs'ün vi'si ve hastalık kelimesinin İngilizcesi 'disease' sözcüğünün d'sinden türetildiğini söyledi.

CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Wuhan şehrinde başlayan bu enfeksiyonun muhtemelen deniz ürünleri ve çeşitli vahşi hayvan et ürünlerinin de satıldığı pazardan insana bulaştığı düşünülmektedir. Şu an hastalığın insandan insana bulaştığı kanıtlanmıştır. Bulaşma şu ana kadar yoğunlukla hasta ile aynı ailede ya da ortamda bulunanlarda ve damlacık önlemlerini almayan sağlık çalışanlarında görülmüştür. Bulaşma genellikle hasta kişinin öksürmesi ve aksırması sırasında oluşan damlacıklarının 1 m’ye kadar yakın temasta ve korunmasız kişilerin solunum yollarından girmesi ile olmaktadır.