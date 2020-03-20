20 Mart 2020 Cuma 11:32 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 11:32

Corona virüsü vaka sayısı günden güne artmaya devam ediyor. Tüm insanları tedirgin eden bu salgına dair güncel araştırmalar yapılıyor. Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde? Türkiye'de corona virüsü nerelerde var? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen hastalığa yol açan koronavirüs (corona virüsü), Antarktika hariç tüm kıtalara ve 170'ten fazla ülkeye yayıldı. Corona virüsü hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte corona virüsü son dakika açıklamaları..

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE HANGİ İLDE?

Fahrettin Koca kendisine iletilen “Corona virüsü olan hastaların bulundukları şehri açıklayacak mısınız?” sorusuna şu cevabı verdi:

“Şimdi bulundukları şehri açıklayabiliriz. Ama burada önemli olan şunun olduğunu düşünüyorum. Bir, bu hastaların izole olup olmadıkları. Tedavilerin yapılıp yapılmadığı. Karantina altına alınıp alınmadığı. Bununla ilgili herhangi bir tereddütün olmaması gerektiğini söylemek istiyorum. Bugün X şehir olabilir. Yarın başka bir şehir olabilir. Dolayısıyla yarın belki başka şehirleri açıklamış olacağız. Her gün bu şehirde de görüldü, şu şehirde görüldü gibi bir yaklaşımın doğru olmadığı kanaatindeyiz. Bunun da sizin için çok faydalı bir bilgi olmadığını düşünüyorum.”

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI 359 OLDU

Sağlık Bakanı Koca, "Son 24 saatte yapılan 1981 testten 168'i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, "Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta Kovid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu." bilgisini paylaştı.

CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Wuhan şehrinde başlayan bu enfeksiyonun muhtemelen deniz ürünleri ve çeşitli vahşi hayvan et ürünlerinin de satıldığı pazardan insana bulaştığı düşünülmektedir. Şu an hastalığın insandan insana bulaştığı kanıtlanmıştır. Bulaşma şu ana kadar yoğunlukla hasta ile aynı ailede ya da ortamda bulunanlarda ve damlacık önlemlerini almayan sağlık çalışanlarında görülmüştür. Bulaşma genellikle hasta kişinin öksürmesi ve aksırması sırasında oluşan damlacıklarının 1 m’ye kadar yakın temasta ve korunmasız kişilerin solunum yollarından girmesi ile olmaktadır.

CORONA VİRÜSÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

İlk kez Aralık ayında görülen ve '2019-nCoV' olarak adlandırılan virüs, koronavirüs ya da corona virüsü adıyla biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs kaynaklı hastalığa Covid-19 adını verdiklerini açıkladı.

Örgüt Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Bu hastalığın artık bir adı var" dedi ve Covid-19'un 'korona'nın co'su, virüs'ün vi'si ve hastalık kelimesinin İngilizcesi 'disease' sözcüğünün d'sinden türetildiğini söyledi.

CORONA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNULUR?

Bireysel düzlemde Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyeleri şu şekilde:

a. Grip, nezle, zatürre vb. hastalığı olan kişilerle yakın temastan kaçınılmalı

b. Özellikle hasta insanlara temas sonrasında eller sık sık yıkanmalı

c. Kırsal alanlarda yabani hayvanlarla temastan ve ölü hayvan cesetleriyle temastan kaçınılmalı

d. Öksürürken ve hapşururken ağız ve burnu kapatacak şekilde dirseğimizin iç kısmını kullanılmalı, eğer eller kullanıldı ise yıkanmalı

e. Hastanelerde enfeksiyondan korunma yöntemleri özenle uygulanmalı.

f. Et ürünleri ve yumurtalar iyi pişirilerek yenmeli

g. Canlı hayvan pazarları veya petlerde el hijyeni ve solunum hijyenine dikkat edilmeli.

h. Ellerin göz ağız ve buruna teması en aza indirilmeli.

i. Hasta hayvanların temas ettiği eşyalara temastan kaçınılmalı

j. Uzakdoğuda olan vatandaşlarımız pastörize olmamış süt, et ve et ürünlerini tüketmemeli.

k. Sağlık çalışanları bakanlığın ve Dünya Sağlık Örgütü’nün sunduğu kalite standartlarına uygun tıbbi malzemeler kullanmalı. Hastanelerde şüpheli kişilerden alınan numunelerin taşınmasında kesinlikle hastanenin pnömatik tüp sistemleri kullanılmamalı, numuneler elden teslim edilmeli.