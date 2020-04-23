23 Nisan 2020 Perşembe 17:16 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 17:16

Çorum Ramazan imsakiyesi 2020 Diyanet tarafından yayınlandı! Çorum'da yaşayan vatandaşlar, 2020 Çorum iftar ve sahur saatleri hakkında araştırma yapıyor. Çorum'da yaşayan vatandaşlar 2020 Ramazan imsakiyesi Diyanet iftar ve sahur imsak vakitlerini öğrenmek istiyor. 11 ayın sultanı olarak nitelenen ve içerisinde Kadir gecesinin de bulunduğu Ramazan’da Çorum iftar saatleri araştırılan konulardan bir tanesi. Çorum iftar ve sahur imsak vakitleri ile oruçların başlama ve bitiş saatleri il il Ramazan sayfası üzerinden öğrenilebilecek.

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kuran'da 'Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır.'(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur.

Ramazan ayı 2020 yılında 24 Nisan'da başlayacak, Kadir Gecesi ise 19 Mayıs'a denk gelecek. İslam alemi Ramazan ayı için gün sayıyor. İlk oruç için sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlar, internet üzerinden iftar, sahur ve imsak vakti için tarih araştırması yapıyor. Ramazan ayında gündüzleri oruçlar tutulacak, iftar ardından vakit namazları ve teravih namazı kılınacak. Çorum için sahur ve iftar vakitleri 2020 Ramazan imsakiyesi haberimizin içerisinde yer alıyor. 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak olan Ramazan ayı 23 Mayıs Cumartesi sona erecek. İşte 2020 Çorum için iftar ve sahur vakitleri ve Çorum 2020 Ramazan imsakiyesi Diyanet verileri...

ÇORUM 'DA İLK SAHUR VAKTİ SAATİ KAÇTA?

23 Nisan Perşembe gecesini 24 Nisan Cuma gününe bağlayan gece gerçekleşecek ilk sahur saati Çorum'da 04:07'ye kadar gerçekleşecek.

ÇORUM 'DA İLK İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Çorum'da ilk iftar vakti akşam ezanı saat 19:35'te gerçekleşecek.

ÇORUM İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ (2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ)

ORUÇ İBADETİNİN FAYDALARI

Oruç ayı olan Ramazan Ayı, kulun Rabbine iltica ederek, günahlarının bağışlanması için hayat yoluna yerleştirilmiş fırsat ve hazinelerle doludur. Kişi, Kur’an üzerinde daha fazla düşünme imkânı yakalar. Ramazanın getirdiği bereketle insan, Kur’an’dan daha çok haz alır, onu daha derinden ve bilinçle dinleyip anlama imkânını elde eder. Oruç bedenin zekât› olarak, vücutta birikmiş zararlı unsurların def’i için metabolizmaya büyük bir imkân sağlar, insanın, vücudunu diğer canlılardan daha farklı olarak madde ve mananın sırlı ve ahenkli bir birleşimi olarak görmeye başladığımız bu ayda vücutlar yenilenir, parlar… Allah Resulü’nün “oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız” sözünü teyit edercesine bedenlerimiz sağlık bulur. (Taberani, Mu’cemu’l-Evsat, VIII, 174) Ramazan orucu ümitsiz insanların bağışlanma ümitlerini yeşerttikleri bir zaman dilimidir. Oruç, ansızın gelecek sıkıntılara karşı insanlara dayanıklı olma ve sağlıklı yaşama fırsatı veren bir aydır Ramazan…

RAMAZAN AYI’NIN ÖNEMİ

Müslümanlar tutukları oruçların mükafatını almak için kıyamet gününde Allah’ın huzuruna vardığında en büyük huzuru tadacaklardır. Peygamberimiz ramazan oruç tutmanın önemi noktasında şöyle buyurmaktadır:” Oruçlu için iki sevinç vardır: biri iftar ettiği vakit, diğeri de Allah’a kavuştuğu zamandır.” İftar vaktinde edilecek duaların geri çevrilmeyeceğini, Allah tarafından kabul edileceğini Peygamber efendimiz müjdelemiştir.

Ramazan ayının önemi ve fazileti hakkında birçok hadsi şerif vardır. Bunlardan birisinde Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur. “Ramazan ayının ilk gecesi olunca, cennetin bütün kapıları açılır. Ay boyunca bir tane bile kapı kapatılmaz. Allah Teala, bir çağırıcının şöyle nida etmesini emreder:’ Ey iyilik isteyen! Gel ey kötülükte ileri giden! Kendine dikkat et.’ Sonra der ki: ‘ Yok mu bağışlanmak isteyen, o bağışlanacaktır. Yok mu bir şey isteyen, istediği verilecektir. Yok mu tövbe eden, Tövbesi kabul edilecektir.’ Bu davetten yer ağarana kadar devam eder.”

Ramazan’da bir farzı eda etmek ise Ramazan dışında yetmiş farzı yerine getirmek gibidir. O ay sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise cennettir. Bu ay yardım ayıdır. Bu ay mü’minin rızkının arttığı bir aydır kim bu ayda bir oruçluya iftar açtırırsa, bir köle azad etme sevabı alır ve günahı bağışlanır.

Ayrıca Ramazan ayının başı Rahmet ortası günahlardan bağışlanma ve sonu ise cehennemden azad olma ayıdır.

Peygamber efendimiz bir hadisinde oruçluyken nasıl davranılacağına istinaden şöyle; “ Oruç bir kalkandır. Sakın oruçluyken cahillik edipte kem söz söylemeyin. Birisi size sataşacak olursa veya dalaşacak olursa ben oruçluyum deyin.” buyurmuştur.