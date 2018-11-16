Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Çorumlu'nun yaptığını herkes yapamaz

Çerkes halkının Kafkaslardan sürülmesinin 154. yılında Çorum Valiliği özel bir klip yayınladı.

Haberin
videosu
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çerkes halkının Kafkaslardan sürülmesinin 154 yıl geçti. Osmanlı tarafından kabul edilen bu halkın bir kısmı Çorum'a yerleştirildi.Günümüzde Çerkeslerin hala yaşadığı Çorum'da valilik özel bir klip hazırladı. Yıllar önce Çerkeslere ev ve erzak yardımı yapan Çorumlular,padişahların gönderdiği parayı, karşılık beklemediklerini belirterek hazineye geri gönderir. Sultan Abdülaziz, bu durumdan memnuniyetini belirterek şehir halkı için Ceride-i Havadis'te Teşekkürname yayınlanmasını emreder.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başkan Erdoğan 24 yıl önce Taksim Camii´nin yerini böyle göstermişti

Başkan Erdoğan 24 yıl önce Taksim Camii´nin yerini böyle göstermişti

Çin yapay Güneş geliştiriyor

Çin yapay Güneş geliştiriyor

Mehmetçik'ten 'nefes kesen' tatbikat

Mehmetçik'ten 'nefes kesen' tatbikat

Bilgisayar parçalarından altın çıkardı

Bilgisayar parçalarından altın çıkardı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA