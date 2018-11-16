Çorumlu'nun yaptığını herkes yapamaz

Çerkes halkının Kafkaslardan sürülmesinin 154 yıl geçti. Osmanlı tarafından kabul edilen bu halkın bir kısmı Çorum'a yerleştirildi.Günümüzde Çerkeslerin hala yaşadığı Çorum'da valilik özel bir klip hazırladı. Yıllar önce Çerkeslere ev ve erzak yardımı yapan Çorumlular,padişahların gönderdiği parayı, karşılık beklemediklerini belirterek hazineye geri gönderir. Sultan Abdülaziz, bu durumdan memnuniyetini belirterek şehir halkı için Ceride-i Havadis'te Teşekkürname yayınlanmasını emreder.