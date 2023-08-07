İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2023 Pazartesi / 21 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0349
  • EURO
    29,6543
  • ALTIN
    1679.2
  • BIST100
    7477.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Çorum'da 15 köy karantinaya alındı

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Büyükincesu köyünde görülen şap hastalığı nedeniyle 15 köy ve merkez mahalleleri Sağlık Bakanlığı tarafından karantinaya alındı.

AA7 Ağustos 2023 Pazartesi 12:50 - Güncelleme:
Çorum'da 15 köy karantinaya alındı
ABONE OL

Sungurlu İlçe tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, karantinaya alınan bölgelere hayvan ve hayvansal ürünlerinin giriş ve çıkışının kısıtlandığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemiz Büyükincesu köyünde şap hastalığı tespit edilmiş olup, 10 kilometre çapı içerisinde kalan Küçükincesu, Kamışlı, Çavuş, Kırankışla, Akçalı, Kemallı, Küçükpolatlı, Tatlı, Göller, Beşkız, Körkü, Salman, Ayağıbüyük, Gökçam köylerinin ve Çiftlik Mahallesi hariç merkez mahallelerinin karantinaya alınmasına karar verildi. Bu bölgelere hayvan ve hayvansal ürünlerin giriş ve çıkışlarının kısıtlanmasına, hayvanların meraya bırakılmasının yasaklanmasına ve gerekli dezenfeksiyon tedbirlerinin alınmasına Sungurlu İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu kararı gereğince karar verilmiştir."

Yaklaşık 15 bin hayvanın aşılanması için çalışma başlatılırken İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, Küçükpolatlı köyünde hayvanlara şap aşısı yaptı.

Veteriner hekim Semih Yaman, AA muhabirine, şap hastalığı nedeniyle 3 kilometre çapında koruma, 10 kilometre çapında gözetim bölgesi oluşturulduğunu söyledi.

Yaman, bu hafta karantina bölgesindeki aşılamayı tamamladıklarını belirterek, "Bölgede ortalama 7 bin 500 büyükbaş, 7 bin 500 küçükbaş olmak üzere toplam 15 bin civarında hayvanı aşılayacağız." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.