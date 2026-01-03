İSTANBUL 13°C / 12°C
Güncel

Çorum'da acı olay: Sobadan çıkan yangın can aldı

Çorum'un Bayat ilçesinde sobadan çıktığı değerlendirilen ev yangınında ağır yaralanan 53 yaşındaki Erdoğan Şirin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AA3 Ocak 2026 Cumartesi 22:28 - Güncelleme:
Çorum'da acı olay: Sobadan çıkan yangın can aldı
Yatukçu Mahallesi'nde Erdoğan Şirin'e ait evde sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak girdikleri evde Şirin'i baygın halde buldu.

İtfaiye ekiplerince evden çıkarılan Şirin, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bayat Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İtfaiye ekiplerince vatandaşların da yardımıyla söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Bir süredir kanser tedavisi gören Şirin'in uzun süre Ankara'da oturduğu, emekli olduktan sonra yaklaşık 3 ay önce Bayat'taki evine taşındığı ve yalnız yaşadığı öğrenildi.

