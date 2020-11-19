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Çorum'da akrabalara silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Çorum'da bir kişi, eşinin akrabalarına silahlı saldırı düzenledi. Olayda bir kişi hayatını kaybetti.

AA19 Kasım 2020 Perşembe 10:58 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 10:58
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Çorum'da, aile üyelerine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre G.K. (37), gece saatlerinde Bahar 1. Cadde'deki evlerine girerken Serkan Ö. (32), eşi Alev Ö. (28) ve 3 yaşındaki çocukları G.Ö'yü tüfekle ateş ederek yaraladı. Ardından Çoraklık Bağları mevkisine giden şüpheli, burada da kayınvalidesi Gülizar Ö'yü tüfekle yaraladıktan sonra kaçtı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Serkan Ö, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, Serkan Ö'nün kız kardeşinin eşi olan şüpheli G.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlının eşinin de bir süredir kayıp olduğu ileri sürüldü.

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