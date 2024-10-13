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  • Çorum'da arazi anlaşmazlığında köy muhtarı kurşunların hedefi oldu
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Çorum'da arazi anlaşmazlığında köy muhtarı kurşunların hedefi oldu

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Bolatcık köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada köy muhtarı Gazi Güler hayatını kaybetti, kardeşi Orhan Güler ise ağır yaralandı.

AA13 Ekim 2024 Pazar 16:10 - Güncelleme:
Çorum'da arazi anlaşmazlığında köy muhtarı kurşunların hedefi oldu
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Alınan bilgiye göre, Bolatcık köyünde muhtar Gazi Güler ve kardeşi Orhan Güler ile Secaattin D. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Secaattin D, tabancayla muhtar ve kardeşine ateş etti.

Köy muhtarı Gazi Güler olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Orhan Güler yakınlarının yardımıyla Alaca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Güler, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya ve Alaca Kaymakam Vekili Sungurlu Kaymakamı Mutlu Koksal ile bölgede incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı.

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