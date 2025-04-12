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Çorum'da bir kişi başından silahla vurulmuş halde yaralı bulundu

Çorum'da bir kişi otomobilde başından silahla vurulmuş halde yaralı bulundu.

AA12 Nisan 2025 Cumartesi 10:08 - Güncelleme:
Çorum'da bir kişi başından silahla vurulmuş halde yaralı bulundu
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Üçtutlar Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi'nde park halindeki 35 DRJ 22 plakalı otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilin kapısını açan polis, E.S. (20) olduğu belirlenen genci başından silahla vurulmuş ve yaralı olarak buldu.

E.S, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri ekipleri, otomobilde yaptıkları incelemede otomatik tüfek, tabanca ve çok sayıda mermi kovanı buldu.

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