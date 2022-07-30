İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Temmuz 2022 Cumartesi / 2 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,914
  • EURO
    18,333
  • ALTIN
    1017.6
  • BIST100
    2592.38
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çorum'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 5 kişi tutuklandı
Güncel

Çorum'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

Çorum'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 5 kişi tutuklandı.

AA30 Temmuz 2022 Cumartesi 00:45 - Güncelleme:
ABONE OL

Ulukavak Mahallesi Pazartesi Pazarı'nda yürüyen Musa Kurt ve F.C.Ç'ye pompalı tüfeklerle ateş ettikten sonra araçla olay yerinden kaçtıkları belirlenen A.Ö, B.Ç, S.C.K, M.Ç. ve Y.E.A, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların adliyeye getirilişi sırasında polis, geniş güvenlik önlemi aldı.

Çorum'da, 27 Temmuz'da pazar alanında yürüyen Musa Kurt ve F.C.Ç, kendilerine yaklaşan otomobilden inen kişilerce pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralanmış, Kurt, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Aynı araçla olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

  • Çorum
  • saldırı
  • silahlı saldırı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.