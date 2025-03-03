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Çorum'da çatışma: 1 kişi yaralandı

Çorum'da çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA3 Mart 2025 Pazartesi 07:43 - Güncelleme:
Çorum'da çatışma: 1 kişi yaralandı
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Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan H.M. ile C.S. ve M.S, İnönü Caddesi'nde seyir halindeki araçlardan birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı.

Silahlı çatışmada yaralanan H.M, çevredeki bir benzin istasyonuna sığındı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı H.M, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan incelemede 2 araca da mermi isabet ettiği belirlenirken, cadde üzerinde boş silah kovanları bulundu.

Şüpheliler C.S. ve M.S. ise olayda kullandıkları pompalı tüfekle polis merkezine giderek teslim oldu.

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