İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2025 Pazartesi / 7 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3698
  • EURO
    36,5145
  • ALTIN
    2992.96
  • BIST100
    10075.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çorum'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Güncel

Çorum'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheli tutuklandı.

AA6 Ocak 2025 Pazartesi 09:34 - Güncelleme:
Çorum'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylemlerini tespit ve deşifre etmek amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, örgüte üye oldukları belirlenen Irak uyruklu Mezher Husseın Mahmood (57), Mohammed Sephan Khalat Al Doci (30), Abdullah Hüseyin Ali (68), Abdurrahman Mezhem Husseın (34) ve Ahmet Mezhen Husseın (29) takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından zanlılar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.