İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2026 Cuma / 11 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9689
  • EURO
    51,986
  • ALTIN
    7345.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çorum'da dehşet anları: Anne ve anneannesini rehin aldı
Güncel

Çorum'da dehşet anları: Anne ve anneannesini rehin aldı

Çorum'da şizofreni hastasının evde rehin aldığı annesi ile anneannesi, polis ekiplerince kurtarıldı.

AA27 Şubat 2026 Cuma 09:03 - Güncelleme:
Çorum'da dehşet anları: Anne ve anneannesini rehin aldı
ABONE OL

Şizofreni hastası M.U'nun Kale Mahallesi Mutlu Caddesi'ndeki evlerinde babasıyla tartıştıktan sonra annesi G.U. ile anneannesi G.Ü'yü evde rehin aldığı bilgisi üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen M.U'nun kapıyı açmaması üzerine daire kapısı itfaiye ekiplerince kırılarak açıldı.

Ekipler, evde biber gazı kullanarak durdurdukları M.U'yu gözaltına alarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Bİber gazından etkilenen anne ve anneanne de sağlık ekiplerince aynı hastanaye kaldırıldı. Gazdan etkilenen bir itfaiye erine ise ambulansta müdahale edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Eşini mağazanın ortasında darp etti: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.