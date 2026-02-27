Şizofreni hastası M.U'nun Kale Mahallesi Mutlu Caddesi'ndeki evlerinde babasıyla tartıştıktan sonra annesi G.U. ile anneannesi G.Ü'yü evde rehin aldığı bilgisi üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen M.U'nun kapıyı açmaması üzerine daire kapısı itfaiye ekiplerince kırılarak açıldı.

Ekipler, evde biber gazı kullanarak durdurdukları M.U'yu gözaltına alarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Bİber gazından etkilenen anne ve anneanne de sağlık ekiplerince aynı hastanaye kaldırıldı. Gazdan etkilenen bir itfaiye erine ise ambulansta müdahale edildi.