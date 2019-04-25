Çorum'da dün kayıp olan kadının cesedi baraj gölünde bulundu

Çörum merkezine 3 kilometre mesafedeki Çorum Baraj Gölü'nün kıyısında piknik yapan vatandaşlar, suda bir kadın cesedi olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.

CESEDİN 65 YAŞINDAKİ SAFİYE SANLI'YA AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Cesedin, dün sabahtan beri kayıp olarak aranan 65 yaşındaki Safiye Şanlı'ya ait olduğu tespit edildi.

Şanlı'nın cesedinin, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.