21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9438
  • 6,6386
  • 244.772
  • 94.235
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Çorum'da dün kayıp olan kadının cesedi baraj gölünde bulundu

Çorum'da ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan 65 yaşındaki Safiye Şanlı'nın cansız bedeni baraj gölünde bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çörum merkezine 3 kilometre mesafedeki Çorum Baraj Gölü'nün kıyısında piknik yapan vatandaşlar, suda bir kadın cesedi olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.

CESEDİN 65 YAŞINDAKİ SAFİYE SANLI'YA AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Cesedin, dün sabahtan beri kayıp olarak aranan 65 yaşındaki Safiye Şanlı'ya ait olduğu tespit edildi.

Şanlı'nın cesedinin, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.

Yaşlı amca kendisine yer vermeyen kadına bakın ne yaptı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Albayrak'tan vergi reformu açıklaması

Bakan Albayrak'tan vergi reformu açıklaması

Bu proje 2023'e damga vuracak!

Bu proje 2023'e damga vuracak!

Yüzde 90'ı tamamlandı! Ege Bölgesi'nin en büyüğü olacak

Yüzde 90'ı tamamlandı! Ege Bölgesi'nin en büyüğü olacak

Kozmik Oda'yı aratan eski savcıya 17 yıl hapis cezası

Kozmik Oda'yı aratan eski savcıya 17 yıl hapis cezası

Ukrayna kararı AB'yi gerdi: Bu yeni bir saldırıdır

Ukrayna kararı AB'yi gerdi: Bu yeni bir saldırıdır

'Yüz binlerce işverenimiz, çalıştıracak eleman bekliyor'

'Yüz binlerce işverenimiz, çalıştıracak eleman bekliyor'

Türkiye - Azerbaycan - Belarus ortak üretimi... Ve ilki banttan indi

Türkiye - Azerbaycan - Belarus ortak üretimi... Ve ilki banttan indi

'Failin en ağır cezayı alması için tüm davalara müdahil olacağız'

'Failin en ağır cezayı alması için tüm davalara müdahil olacağız'
 

POPÜLER HABERLER

Sıcak su hattı patladı, yol çöktü, yolcu otobüsündekiler mahsur kaldı!

Sıcak su hattı patladı, yol çöktü, yolcu otobüsündekiler mahsur kaldı!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep II tanıtıldı

Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep II tanıtıldı

Yeni Zelanda askerleri Çanakkale'de haka dansı yaptı

Yeni Zelanda askerleri Çanakkale'de haka dansı yaptı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA