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Çorum'da dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 658 bin lira ceza

Çorum'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, yaşanan uzun süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Daha önce ehliyetine 3 kez el konulduğu belirlenen sürücüye toplam 658 bin 500 TL para cezası kesilirken, sürücü belgesine 2032 yılına kadar el konuldu.

IHA27 Haziran 2026 Cumartesi 07:15 - Güncelleme:
Çorum'da dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 658 bin lira ceza
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Olay, Buharaevler Mahallesi İnci Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize trafik ekiplerinin denetimi sırasında M.E.U. isimli sürücü, "dur" ihtarına uymayarak 05 ABV 039 plakalı Opel marka otomobil ile kaçmaya başladı. Şüpheli ile polis ekipleri arasında uzun süren bir kovalamaca yaşandı. Ankara kara yolu Yaydiğin Kavşağı'na kadar kaçmayı sürdüren sürücü, yol kenarındaki kaldırım taşlarına çarptı. Kazanın ardından şahıs, motorize ekipler tarafından yakalandı. Ekiplerce yapılan incelemelerde, M.E.U.'nun 1 promil alkollü olduğu, aracın zorunlu trafik sigortasının bulunmadığı ve sürücünün ehliyetine daha önce de 3 kez el konulduğu tespit edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye, ihlallerinden dolayı toplam 658 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. Şahsın sürücü belgesine 2032 yılına kadar el konuldu. Trafikten menedilen araç, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Sürücü polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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