İSTANBUL 14°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2026 Çarşamba / 10 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3934
  • EURO
    52,3088
  • ALTIN
    7228.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çorum'da feci çarpışma: 3'ü çocuk çok sayıda kişi yaralandı
Güncel

Çorum'da feci çarpışma: 3'ü çocuk çok sayıda kişi yaralandı

Çorum'da iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında çocukların da bulunduğu bildirildi.

AA28 Ocak 2026 Çarşamba 00:06 - Güncelleme:
Çorum'da feci çarpışma: 3'ü çocuk çok sayıda kişi yaralandı
ABONE OL

Eyüp Y. idaresindeki 19 AEN 536 plakalı otomobil ile Orhan C'nin kullandığı 19 AEN 980 plakalı otomobil, Çorum-İskilip kara yolu Deller köyü yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Elif Eda Y. (10), Osman Y. (62), Gamze C. (15), Elanur C. (17), Seyit Ç. (37) ve Dilek C. (38) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kesik baş cinayetinde yeni görüntüler: Genç kadının başına ütüyle vurup bıçaklamış

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.