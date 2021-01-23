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  • Çorum'da feci olay! Kıbrıs gazisi, kavgayı ayırmak isterken ağır yaralandı
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Çorum'da feci olay! Kıbrıs gazisi, kavgayı ayırmak isterken ağır yaralandı

Çorum'da arkadaşının karıştığı kavgayı ayırmaya çalışan Kıbrıs gazisi 70 yaşındaki Necati Aslan göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.

DHA23 Ocak 2021 Cumartesi 14:42 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 14:42
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Olay, gece saatlerinde Çepni Mahallesi Taşhan Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaşının bir kişiyle kavga ettiğini gören Kıbrıs gazisi Necati Aslan, tarafları ayırmak için araya girdi. Ancak bu sırada Aslan göğsünden bıçaklandı. Aslan, kanlar içerisinde yerde kalırken, arkadaşının ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Necati Aslan, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Aslan’ın tedavisi sürüyor.

Polis olay sonrası kaçan İzzet K.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

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