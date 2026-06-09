İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2026 Salı / 24 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,1261
  • EURO
    53,2647
  • ALTIN
    6416.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çorum'da hafif ticari araç istinat duvarından uçtu: 2 yaralı
Güncel

Çorum'da hafif ticari araç istinat duvarından uçtu: 2 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Hastane Kavşağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı hafif ticari araç kaldırıma çıkarak yaklaşık 3 metrelik istinat duvarından yan yola düştü. Kazada araçtaki 2 kişi yaralanarak Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

IHA9 Haziran 2026 Salı 00:15 - Güncelleme:
Çorum'da hafif ticari araç istinat duvarından uçtu: 2 yaralı
ABONE OL

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazası korkulu anlar yaşattı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı hafif ticari araç, kaldırıma çıktıktan sonra yaklaşık 3 metrelik istinat duvarından yan yola düştü. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ, 3 METREDEN UÇTU

Çorum'un Sungurlu ilçesinde hafif ticari aracın yaklaşık 3 metrelik istinat duvarından düşmesi neticesinde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Çorum kara yolu Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.G. idaresindeki 06 HB 7054 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kaldırıma çıkıp, yaklaşık 3 metrelik istinat duvarından yan yola düştü. Kazada sürücü ile araçta bulunan A.Y. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

  • Sungurlu kaza
  • istinat duvarı
  • Çorum trafik kazası
  • Sungurlu-Çorum kara yolu
  • hafif ticari araç kazası

ÖNERİLEN VİDEO

''Tereyağı şovu'' faciaya dönüştü: Acı çığlıklar restoranı ayağa kaldırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.