Güncel

Çorum'da ''Halkı yanıltıcı bilgi yayma'' soruşturması

Çorum'da sosyal medyada paylaştığı içerikler nedeniyle bir kişi hakkında, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla adli soruşturma başlatıldı.

AA8 Ocak 2026 Perşembe 11:18 - Güncelleme:
Çorum'da ''Halkı yanıltıcı bilgi yayma'' soruşturması
Çorum'da bir kişi hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında, "sosyal medya platformlarında hükümeti eleştirdiği için M.K. hakkında soruşturma açıldı" şeklinde eksik ve maksadını aşan haberler yapıldığı belirtildi.

Şüpheli M.K'nin 3 Ocak'ta sosyal medya hesabından video yayınladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli M.K'nin Çorum şehir merkezinde çekmiş olduğu videoda Maliye Bakanlığının sabah saatlerinde esnafa vergi denetimi için personel görevlendirdiği, kendisini ve diğer esnafın herhangi bir satış yapamadığı, çarşının bomboş olduğu, bu yapılanın esnafa zulüm olduğu minvalinde sözler dile getirerek sosyal medya platformunda paylaşımda bulunduğu, paylaşımın kamuoyunda infial yaratması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatıldığı, yürütülen soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde, bahse konu yerde esnafa yönelik herhangi bir mali denetimin yapılmadığı gibi mali yaptırıma da tabi tutulan herhangi bir esnaf bulunmadığı tespit edilmiş olup, şüpheli M.K. hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."
