Güncel

Çorum'da iki kadın bir apartmana pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı

Çorum'da bir apartmana pompalı tüfekle ateş ettikten sonra kaçan iki kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

AA15 Eylül 2025 Pazartesi 06:47 - Güncelleme:
Çorum'da iki kadın bir apartmana pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı
Ulukavak Mahallesi Kahramançavuş Caddesi'nde bir binanın önüne ellerinde pompalı tüfekle gelen kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kadın, 5. kattaki daireye ateş etti.

Açılan ateş sonucu dairenin camları kırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri saldırının, caddede park halinde bulunan bir tırın arkasında gizlenen iki kadın tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

