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Çorum'da kaybolan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı

Çorum'un İskilip İlçesi'ne bağlı Aşağışeyhler köyünde Şakir Demirel kayboldu. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği arama çalışmalarında yaşlı adamın cansız bedeni tarlada bulundu.

IHA14 Kasım 2020 Cumartesi 14:29 - Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 14:29
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Edinilen bilgiye göre, İskilip İlçesi’ne bağlı Aşağışeyhler köyü Kıran mahallesinde yaşayan Şakir Demirel (82) adlı yaşlı adam, dün öğle saatlerinde evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Akşam olduğunda eve dönmediğini gören yakınları İlçe jandarma komutanlığını arayarak yardım istedi. Köylüler ve jandarma tarafından gece boyunca yapılan aramalarda yaşlı adam ulaşılamadı. Sabah saatlerinde köy yakınlarındaki bir tarlada Şakir Demirel’in cesedi bulundu.

Yaşlı adamın cesedi otopsi için İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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