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Çorum'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

Çorum'da 12 gündür kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu.

AA18 Mayıs 2025 Pazar 10:53 - Güncelleme:
Çorum'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
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Yakınlarının 5 Mayıs'ta yaptığı kayıp ihbarının ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında jandarma ekipleri, Erdal Şen'i (45) Çalyayla köyü yakınlarındaki ormanlık alanda ağaca asılı halde buldu.

Şen'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çorum'un Çalyayla köyünde yaşayan Erdal Şen'den (45) haber alamayan yakınları, 5 Mayıs'ta kayıp başvurusu yapmıştı.

İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri, Şen'i bulmak için arama kurtarma köpeği ve dron desteğiyle açık arazide arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

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