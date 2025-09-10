İSTANBUL 29°C / 20°C
Güncel

Çorum'da kızlar arasında kanlı kavga! Yaralılar var

Çorum'da kızlar arasında çıkan kavgada 1'i bıçakla olmak üzere 2 kişi yaralandı.

AA10 Eylül 2025 Çarşamba 09:47
Çorum'da kızlar arasında kanlı kavga! Yaralılar var
Alınan bilgiye göre, aralarında önceden anlaşmazlık bulunan F.Ç.N. (15), F.N.K. (14), S.K. (18) ile A.N.İ. (26), E.H. (15) ve C.Ö. (15) Kale Mahallesi Ata Caddesi'nde karşılaştı.

İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.N.İ, yanında taşıdığı bıçakla S.K'yi bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücuduna isabet eden 5 bıçak darbesi ile ağır yaralanan S.K, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil müdahaleye alınan ve hayati tehlikesi devam eden S.K, doktorların müdahalesinin ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayda darp sonucu yaralanan şüpheli A.N.İ. ile birlikte E.H. ve C.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

