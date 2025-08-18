İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ağustos 2025 Pazartesi / 24 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,8932
  • EURO
    47,8798
  • ALTIN
    4410.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çorum'da korkunç kaza! Aynı aileden 5 kişi yaralandı
Güncel

Çorum'da korkunç kaza! Aynı aileden 5 kişi yaralandı

Traktörle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, biri bebek, biri çocuk olmak üzere aynı aileden 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA18 Ağustos 2025 Pazartesi 09:29 - Güncelleme:
Çorum'da korkunç kaza! Aynı aileden 5 kişi yaralandı
ABONE OL

Çorum'da traktörle otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden biri bebek, biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Y.O. (39) idaresindeki 19 AFZ 138 plakalı otomobille H.A'nın (43) kullandığı 60 NP 187 plakalı traktör, Çorum-İskilip kara yolu Hacıbey köyü yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Y.O. ile otomobildeki aynı aileden S.Ö. (26), Z.O. (26), A.O. (6) ve bebek D.O. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İkiye bölünen traktörünü kaza yerinde bırakıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Fırtına camları yerinden söktü! O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.