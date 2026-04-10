Çorum'da kura heyecanı: Hak sahipleri belli oldu

Çorum Valisi Ali Çalgan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Atatürk Spor Salonu'nda "Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut" kapsamında düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni"nde yaptığı konuşmada, proje ile Çorum'da vatandaşların yuva özlemini gidereceğini söyledi.

Vatandaşların güvenli, huzurlu, modern yaşam alanlarına kavuşacağını vurgulayan Çalgan, "Bu projeyle geleceğe umutla bakan bir toplumun temelleri daha da sağlamlaşmakta. Birlik ve beraberlik içinde yükselen güçlü Türkiye vizyonu bugün burada bir kez daha hayat bulmaktadır. Bu anlamlı buluşma sadece yeni konutların inşası değil aynı zamanda milletimizin geleceğine duyduğu güvenin ve ortak yarınlara olan inancının da bir ifadesidir." dedi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur da idareleri tarafından bugüne kadar toplam 1 milyon 762 bin konut rakamına ulaştıklarına işaret etti.

Türkiye genelinde 1500 şantiyede 400 bin konut ve sosyal donatının inşasının devam ettiğini dile getiren Sungur, 500 bin konutun proje ve tasarım çalışmalarının da eş zamanlı sürdüğünü kaydetti.

Sungur, 25 Nisan'da İstanbul'da çekilecek kura ile sürecin tamamlanacağını ifade etti.

AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da konuşmalarında, yeni sosyal konutların Çorum'a ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.

