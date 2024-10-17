İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2024 Perşembe / 14 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1924
  • EURO
    37,2114
  • ALTIN
    2948.88
  • BIST100
    8956.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çorum'da minibüsle tanker çarpıştı: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Güncel

Çorum'da minibüsle tanker çarpıştı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Çorum'un Alaca ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile zift yüklü tankerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

AA17 Ekim 2024 Perşembe 09:31 - Güncelleme:
Çorum'da minibüsle tanker çarpıştı: Ölü ve çok sayıda yaralı var
ABONE OL

Rıza Onar (53) idaresindeki, bir yol yapım şantiyesine ait 06 BY 8188 plakalı zift yüklü tanker ile Kemal Çam'ın (45) kullandığı (45) işçi taşıyan 19 AEY 959 plakalı minibüs, Tokat-Ankara kara yolu, Alaca Kızıllı köyü yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 işçi hayatını kaybetti, çoğunluğu yabancı uyruklu 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.