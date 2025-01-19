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Çorum'da motokuryenin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Çorum'da otomobiliyle çarptığı motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı.

AA19 Ocak 2025 Pazar 15:49 - Güncelleme:
Çorum'da motokuryenin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
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Mehmet Akif Ersoy 3. Cadde'de dün meydana gelen trafik kazasında bir pizza şirketinde motokurye olarak çalışan Mert Ali Yigen'in ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan İlker G'nin (40) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Kasten adam öldürme" suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı, "olası kastla adam öldürme" suçundan tutuklandı.

İlker G'nin mahkemedeki ifadesinde, "kaza sırasında alkollü olması ve yüksek sesle müzik dinlemesi nedeniyle kazayı fark etmediğini, kaza yerinden bir miktar uzaklaştıktan sonra fark ettiğini söylediği" öğrenildi.

Çorum'da dün gece saatlerinde İlker G. (40) idaresindeki 06 BSR 534 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy 3. Cadde'de, bir pizza şirketinde motokurye olarak çalışan Mert Ali Yigen'in (16) kullandığı 19 ADS 614 plakalı motosiklete çarpmış, 280 metre otomobilin altında sürüklen motosiklet sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerince gözaltına alınan otomobil sürücüsünün alkol muayenesinde 2,77 promil alkollü olduğu belirlenmişti.

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