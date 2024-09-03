Çorum'da silahla vurulan kişi 23 gün sonra hastanede hayatını kaybetti

Kale Mahallesi'nde 10 Ağustos'ta bıçakla girdiği iş yerinde, iş yeri sahibi Necip K. tarafından silahla ateş edilerek yaralanan ve kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ölen Emre Özünel'in (33) cenazesi, otopsi işlemleri için hastanenin morguna kaldırıldı.

Emre Özünel, 10 Ağustos'ta Kale Mahallesi Ekin Caddesi'nde elinde bıçakla Necip K'ye ait iş yerine girmişti. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen Emre Özünel ile Necip K. arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Necip K. tabancayla ateş ederek, Özünel'i yaralamıştı.

Özünel, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.