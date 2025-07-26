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Çorum'da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Çorum'da pazar esnafı arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Tarafların dün de Cuma Pazarı'nda yer konusunda tartışıp kavga ettikleri öğrenildi.

AA26 Temmuz 2025 Cumartesi 10:14 - Güncelleme:
Çorum'da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var
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Bahçelievler Mahallesi'ndeki Cumartesi Pazarı'nda pazarcılar arasında yer anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Kemal Topçu, E.İ., A.İ., R.C.T., A.A., B.B., S.D. ve M.A.İ. silahla yaralandı.

İhbar üzerine pazar alanına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Topçu, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili D.A. ve M.A.A. polislerce gözaltına alındı.

Tarafların dün de Cuma Pazarı'nda yer konusunda tartışıp kavga ettikleri öğrenildi.

  • Çorum Pazar Kavgası
  • Silahlı Kavga Olayı
  • Soruşturma başladı

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