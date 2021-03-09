Çorum'da trafik kazası: 1 ölü

DHA 09 Mart 2021 Salı 11:22 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 11:22

Kaza, dün ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Dereköy bölgesinde meydana geldi. Ramazan Kaya yönetimindeki 19 HL 818 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobille kafa kafaya çarpıştıktan sonra takla attı. Arka tekerlekleri yerinden çıkan kamyonetin sürücüsü Ramazan Kaya, yaralandı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.