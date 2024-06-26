Çorum'da trafik kazası: 4 yaralı

Kaza, Eskiekin köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem S. (53) yönetimindeki 19 ACP 129 plakalı otomobil ile OF IS 2375 yabancı plakalı otomobil çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Asel S. (5), Nurcan S. (53) ve Oğuzhan S.(27) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.