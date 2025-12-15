İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Aralık 2025 Pazartesi / 25 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7028
  • EURO
    50,2633
  • ALTIN
    5932.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çorum'da uyuşturucu bitkisi operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı
Güncel

Çorum'da uyuşturucu bitkisi operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

Çorum'un Bayat ilçesinde bir köy evinde iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu içerikli bitki ürettiği belirlenen 4 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

AA15 Aralık 2025 Pazartesi 17:57 - Güncelleme:
Çorum'da uyuşturucu bitkisi operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı
ABONE OL

İl Jandarma Komutanlığınca narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu madde içerikli bitki yetiştirildiği belirlenen köy evine operasyon yapıldı.

Evde yapılan aramada 276 gram uyuşturucu, 10 kök uyuşturucu içerikli bitki, 2 iklimlendirme çadırı, 2 iklimlendirme lambası, 3 tüfek, tabanca ve 2 uyuşturucu kullanama aparatı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında ayrıca, Osmancık ilçesindeki bir adreste yapılan aramada ise 45 gram uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemler için karakola götürüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da tır şoförüne sopayla saldırdılar! O anlar kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.