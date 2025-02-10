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Çorum'da vinç sepeti düştü: 1 ölü

Çorum'da hastane inşaatında vinç sepetinin düşmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

AA10 Şubat 2025 Pazartesi 16:10 - Güncelleme:
Çorum'da vinç sepeti düştü: 1 ölü
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Çorum Devlet Hastanesi inşaatında işçiler Davut Uysal (60) ile Bilal Y'nin (34) içinde bulunduğu vinç sepeti, halatın kopması sonucu üçüncü kat seviyesinden yere düştü.

Sepetin düştüğünü gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan 2 işçi, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Davut Uysal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Bilal Y'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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