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  • Çorum'da yangın paniği: 3 ev küle döndü! Ekipler seferber halde
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Çorum'da yangın paniği: 3 ev küle döndü! Ekipler seferber halde

Hacıhalil Köyü'nde çıkan yangın, kısa sürede üç eve sıçradı. Yangın yaklaşık 2,5 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. Can kaybı yaşanmazken, evlerde büyük maddi hasar oluştu.

AA16 Mayıs 2025 Cuma 23:48 - Güncelleme:
Çorum'da yangın paniği: 3 ev küle döndü! Ekipler seferber halde
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Hacıhalil Köyü'nde Ahmet Taş'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın daha sonra Şükrü Karaman'a ait eve sıçradı.

İhbar üzerine köye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede bu iki evin bitişiğindeki kullanılmayan bir eve daha sıçradı.

İskilip Belediyesi ekiplerince yangının söndürülmesi için çalışmalar sürerken vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek oluyor.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ve İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci de köye giderek yangın hakkında bilgi aldı.

Çizikci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını, söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Köyde büyük bir yangın çıktığını belirten Çizikci, "Yangını kontrol altına aldık. Şükür ki ölü ve yaralı yok. Maddi hasar var. Büyük bir yangın. İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına devam ediyor." dedi.

Yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

3 evin kullanılamaz hale geldiği yangının ardından itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı bildirildi.

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