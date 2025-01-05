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  • Çorum'da zincirleme kazada ortalık kan gölüne döndü: Ölü ve yaralılar var
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Çorum'da zincirleme kazada ortalık kan gölüne döndü: Ölü ve yaralılar var

Çorum'un Osmancık ilçesinde 3 hafif ticari araç ve 1 minibüs birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

IHA5 Ocak 2025 Pazar 19:10 - Güncelleme:
Çorum'da zincirleme kazada ortalık kan gölüne döndü: Ölü ve yaralılar var
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Kaza, öğlen saatlerinde D100 karayolu Hacıhasan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa E. idaresindeki 60 ABA 814 plakalı minibüs, Nedim Odabaş yönetimindeki 06 Z 3411 plakalı hafif ticari araç, Mahmut Gündede idaresindeki 60 AC 678 plakalı hafif ticari araç, ve Kazım Erken yönetimindeki 34 UU 6027 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada sürücülerden Mahmut Gündede Ömer Bal hayatını kaybederken, Kazım Erken, İrem Bal, Mustafa Ergün, Erol Başkeser ve Güler Uysal yaralandı. Kazada yaralanan vatandaşlar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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