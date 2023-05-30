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Çorum'da zincirleme trafik kazası

Çorum'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

AA30 Mayıs 2023 Salı 09:14 - Güncelleme:
Çorum'da zincirleme trafik kazası
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Üzeyir Ü. idaresindeki 19 UN 216 plakalı hafif ticari araç, Adem Y'nin kullandığı 19 EY 193 plakalı otomobil ve Vahit B'nin kullandığı 19 BH 318 plakalı cenaze aracı, Çorum-Ortaköy kara yolu Yaydiğin köyü yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile Derya Y. ve Ahmet Y, yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

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