Başbuğ, ''Türkiye'ye karşı hasmane bir tutum var'' diyerek işaret etti: 2 bölge hastalıklı

12 Ekim 2021 Salı 00:42 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 00:49

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, 24 TV ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu.

BAŞBUĞ: OPERASYON ŞART

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede bu sorunların çözümü için gereken adımları atacağız" sözlerini değerlendiren Başbuğ, operasyonun şart olduğunu ifade etti.



OPERASYONUN KAPSAMI TEL RIFAT VE MÜNBİÇ

Başbuğ, "Gerçekten sınırda kronikleşmiş bir bölge var. Amerika'nın ve Rusya'nın zımmi bir mutabakat içerisinde olduğu ve Türkiye'ye karşı da hasmane bir tutum sergilediği çok net. Biz her ne kadar iki ülkeyle anlaşma yapsak da sahada gerçeklik çok farklı oluyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurduğu cümle anlamlı ve önemli. Burada erken teşhis bir anca koyulmalı ve hastalıklı bölgeye karşı operasyona geçilmeli. Hastalıklı bölge neredir derseniz, Tel Rıfat ve Münbiç başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyinin tamamını bu kapsama dahil edebilirim" dedi.

"İDLİB'DE BÜYÜK BİR OYUN VAR"

Rusya ve Esed rejiminin saldırılarına dikkat çeken Başbuğ, "Gündem İdlib olsa da bütün saldırılar tel Rıfat ve Münbiç üzerinden gerçekleşiyor. İdlib'de büyük bir oyun var. Amaç Türkiye'yi bölgenin dışına çıkarmak ve İdlib'teki insanları kuzeye doğru sürmek" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE KENDİ GÖBEĞİNİ KENDİ KESECEK"

Türkiye'nin kendi göbeğini kendisinin keseceğini ifade eden Başbuğ, "ABD bu topraklardan gidecek. Türkiye'nin kararlı duruşu Rusya'nın gerçek yüzünü ortaya çıkaracak. Rusya da ABD'nin yaptığı gibi terör örgütleriyle iş birliği yaptı. Bu iki ülke için son şans. Ya Türkiye ile birlikte çalışacaklar yada terör örgütleriyle saf tutacaklar" dedi.