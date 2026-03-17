Coşkuyla izlendi: SOLOTÜRK Çanakkale'de nefes kesti

SOLOTÜRK, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında Çanakkale semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Anadolu Hamidiye Tabyası'nda ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyen vatandaşlar, yaklaşık yarım saat süren F-16 akrobasi gösterisini büyük bir coşkuyla izledi.

17 Mart 2026 Salı 15:59
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü yaklaşırken, Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu SOLOTÜRK akrobasi timi Çanakkale semalarını adeta bir gösteri sahnesine çevirdi. F-16 savaş uçağının nefes kesen manevraları, tarihi tabyada toplanan binlerce vatandaşı gökyüzüne kilitledi.

SOLOTÜRK PİLOTU ANADOLU HAMİDİYE TABYASI'NDAKİ VATANDAŞLARI TELSİZDEN SELAMLADI

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yaptı.

SOLOTÜRK'ün Çanakkale semalarındaki gösterisini, Anadolu Hamidiye Tabyası'nda ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyen vatandaşlar ilgiyle izledi.

Bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

SOLOTÜRK pilotu, gösteri öncesi alanda kendisini izleyenleri, alandaki görevliler aracılığıyla telsizden selamladı.

YARIM SAATLİK GÖSTERİ ALKIŞLARLA SON BULDU, SOLOTÜRK YARIN ŞEHİTLER ABİDESİ'NDE

Yaklaşık yarım saat süren gösteri, alkışlar eşliğinde son buldu.

SOLOTÜRK, yarın Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

