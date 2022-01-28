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Covid-19'dan ölenlerin sayısı: 878 bin 467

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 401 artarak 878 bin 467'ye çıktı.

AA28 Ocak 2022 Cuma 17:43 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 17:43
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Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 517 bin 85 artarak 72 milyon 910 bin 879 olarak kayıtlara geçti. Ülkede 2 bin 401 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 878 bin 467'ye yükseldi. California, 8 milyon 174 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 6 milyon 121 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 448 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybı 79 bin 400

California can kaybında 79 bin 400 ile ilk sırada bulunurken Texas'ta 78 bin 856, Florida'da ise 64 bin 368 kişi hayatını kaybetti. Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 79,8'ine en az bir doz, yüzde 67,6'sına iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 44,1'ine ise hatırlatma dozu yapıldı. Ülkede 249 milyondan fazla kişiye ilk doz, 211 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 86 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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