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Güncel

Çözülme hız kesmiyor: 5 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları sonucu PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

DHA17 Temmuz 2021 Cumartesi 18:12 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 18:51
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubunun daha bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Teslim olan örgüt mensuplarının 2009-2015 yılları arasında terör örgütüne katıldığı, Irak, İran ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlendi. İkna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 107'ye yükseldiği kaydedildi.

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