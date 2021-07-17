Çözülme hız kesmiyor: 5 terörist daha teslim oldu

DHA 17 Temmuz 2021 Cumartesi 18:12 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 18:51

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubunun daha bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Teslim olan örgüt mensuplarının 2009-2015 yılları arasında terör örgütüne katıldığı, Irak, İran ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlendi. İkna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 107'ye yükseldiği kaydedildi.