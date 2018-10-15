CTE İKM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak Adalet Bakanlığı son dakika İKM sözlü 2018 mülakat sonuçları sorgula

CTE, 6681 İKM alımı mülakat sonuçları bekleniyor. CTE İKM sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı'nın İKM sözlü 2018 mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? CTE İKM alımı şartları nelerdi? İnfaz Koruma Memuru (İKM) alımı mülakat sonuçları merakla araştırılmaya başlandı. CTE, 6681 İKM alımı mülakat sonuçları bekleniyor. Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri CTE Genel Müdürlüğü tarafından 6 bin 681 İnfaz ve Koruma Memuru alımı mülakat sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Türkiye genelinde toplam 6 bin 681 kişinin infaz koruma memuru olarak istihdam edileceği Adalet Bakanlığı'nda, sözlü sınavın tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. İnfaz Koruma Memuru (İKM) olabilmek için Adalet Bakanlığı'nın açtığı ilana başvuran birçok vatandaş, geçtiğimiz ay içerisinde sözlü mülakatlara katılım gösterdi. Gardiyanlıkla ilgili mesleki bilgi, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, genel kültür, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği gibi konulardan İKM sözlü mülakatına giren adaylar, sonuç açıklaması için Adalet Bakanlığı'nın duyuru sayfasına kilitlendi. Adalet Bakanlığı'nın İKM sözlü 2018 mülakat sonuçları ile ilgili ayrıntılar star.com.tr'de.

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri CTE Genel Müdürlüğü için 2018 yılının ilk personel alımı planlamasında 7 bin 467 kontenjan verilmişti. İKM alımı için de 6 bin 681 kadro ayrıldı. Adalet Komisyonlarında mülakatları yapılan CTE infaz ve koruma memuru İKM alımı mülakat sonuçlarının açıklanması bekleniyor.66 bin 810 aday İKM alımı sözlü sınav sonuçlarını bekliyor!İKM alımı mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından Adalet Bakanlığı ve CTE ye 15 bin personel alımı için duyuru sürecine girilecek. KPSS önlisans sınav sürecinin tamamlanmasının ardından Adalet ve CTE 15 bin personel alımı ilanı da yayımlanacaktır.Bakan Abdülhamit Gül’ün açıklamasına göre ilanların yayımlanması gerekmekteydi. Fakat 1 aydan fazla süre geçtiği ve KPSS ortaöğretim ile önlisans sürecinin tamamlanmasına kaldığı için Aralık sonu gibi alımlara dair duyuru ve ilanlar yayımlanacaktır.





İKM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Sözlü sınavın geçtiğimiz günlerde sona ermesinin ardından adliyelerden gelecek olan sonuçlara kilitlenen adaylar, İnfaz Koruma Memuru (İKM) sonuçlarını sorguluyor. Sınav sonuçlarının yayımlanacağı tarih hakkında henüz bir bilgi vermeyen Adalet Bakanlığı'nın, ilerleyen günlerde sonuçlar hakkında duyuru yapması bekleniyor.



Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya yerleştirme onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre aynı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için belirlenen yedek adaylardan yerleştirme işlemi sınav merkezi tarafından yapılacak.

BAŞARI LİSTESİ BELİRLİ KRİTERLERE GÖRE BELİRLENECEK



Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. İnfaz ve koruma memuru ile büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) pozisyonlarına atanacaklara ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle her bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için ayrı ayrı sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.

10 Eylül'den beri CTE mülakatları devam ediyordu! Sözleşmeli infaz ve koruma memuru sözlü sınavı 10 Eylül 2018 ve devam eden günlerde yapılacağı kılavuzda yer almıştı. 1 aydan fazla süre oldu ve mülakatlarla ilgili sonuçların açıklanma sürecine girildiğini düşünmekteyiz.

CTE İnfaz ve Koruma Memurları alımı kapsamında sözlü sınav sonucu nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir.İnfaz ve koruma memuru pozisyonlarına atanacaklara ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle her bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için ayrı ayrı sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır denildi.