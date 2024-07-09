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  • CTE'den açık cezaevinde bir mahkumun yaralanmasıyla ilgili açıklama: 5 gözaltı
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CTE'den açık cezaevinde bir mahkumun yaralanmasıyla ilgili açıklama: 5 gözaltı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumundaki bir hükümlünün silahla bacağından yaralanması olayıyla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

AA9 Temmuz 2024 Salı 14:56 - Güncelleme:
CTE'den açık cezaevinde bir mahkumun yaralanmasıyla ilgili açıklama: 5 gözaltı
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Genel Müdürlük, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında "Cezaevinde silahlı saldırı" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 5275 sayılı Kanun'un 14. maddesinde, "Açık ceza infaz kurumları, hükümlülerin iyileştirilmelerinde, çalıştırılmaları ve meslek edindirilmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen kurumlardır." hükmünün yer aldığı anımsatıldı.

5 Temmuz'da Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumunun etrafındaki tel örgülerden atlayarak kuruma girdiği tespit edilen bir kişinin, adli suçtan hükümlü Murat Bulut'u ateşli silahla bacağından yaraladığı belirtilen açıklamada, hastaneye sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Olayla ilgili Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Genel Müdürlüğümüz tarafından da idari soruşturma başlatılarak kontrolör görevlendirilmiştir. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma çerçevesinde, içlerinde saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen failin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmış olup, sorguları devam etmektedir."

  • Ceza İnfaz Kurumu
  • Hükümlü Yaralanma Olayı
  • Gözaltılar

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