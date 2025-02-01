İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2025 Cumartesi / 3 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,8609
  • EURO
    37,2521
  • ALTIN
    3228.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CTE'den ''ceza infaz kurumlarının işleyişi ve güvenliğini hedef alan iddialara'' ilişkin açıklama
Güncel

CTE'den ''ceza infaz kurumlarının işleyişi ve güvenliğini hedef alan iddialara'' ilişkin açıklama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce (CTE), ceza infaz kurumunda bulunan bir tutukluyla ilgili zehirlenme ya da suikast iddialarını içeren söylemlerin spekülasyon olduğu, sansasyon oluşturmaya yönelik iddiaların kabul edilemeyeceği ve bu iddiaları ortaya atanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

AA1 Şubat 2025 Cumartesi 08:00 - Güncelleme:
CTE'den ''ceza infaz kurumlarının işleyişi ve güvenliğini hedef alan iddialara'' ilişkin açıklama
ABONE OL

CTE'den yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında yer verilen, ceza infaz kurumlarının işleyişi ve güvenliğini hedef alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, ceza infaz kurumunda bulunan bir tutukluyla ilgili zehirlenme ya da suikast iddialarını içeren söylemlerin, tamamen spekülasyona dayalı olduğu vurgulanarak, bu söylemlerin ceza infaz sistemine olan güvene zarar verebilecek nitelikte dezenformasyon içerdiği kaydedildi.

Ceza infaz kurumlarının uluslararası standartlara uygun olarak denetlenen, mahkumların sağlık ve güvenliğinin titizlikle korunduğu ve insan onurunu önceleyen bir anlayışla yönetilen kurumlar olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm tutuklu ve hükümlülerin gıda ihtiyaçları, hijyen ve kalite standartlarına uygun olarak karşılanmakta, güvenlik önlemleri de üst düzeyde tutulmaktadır. Yemekler, bütün ceza infaz kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler için hazırlanmakta olup kurum personeli de aynı yemekleri tüketmektedir. Herhangi bir somut bilgi veya belgeye dayanmayan, toplumumuzun adalet sistemine olan güven duygusunu hedef alan ve sansasyon oluşturmaya yönelik mesnetsiz iddialar asla kabul edilemez. Söz konusu iddiaları ortaya atanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulacaktır."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.